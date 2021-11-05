Президент Туркменистана указал не повышать цены на товары и продукты питания

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал держать под постоянным контролем работы по улучшению обеспечения внутреннего рынка продовольствием и не допускать повышения цен на товары и продукты питания.

Соответствующие указания были даны сегодня курирующему сферу торговли вице-премьеру Чары Гылыджову в ходе рабочего совещания, посвящённого положению дел в торговом комплексе страны и первоочередным задачам по его дальнейшему развитию, передает «Туркменпортал».

«Приближается зимний сезон, в связи с чем необходимо строго контролировать обеспечение рынков и магазинов страны различными товарами и продуктами, особенно в праздничные дни, и не допускать повышения цен», – сказал Бердымухамедов.

Глава государства поручил активизировать реализацию программы строительства малых, средних и крупных предприятий по производству импортозамещающей продукции, прекращению ввоза тех товаров из-за рубежа, которые сами можем выпускать.

«В первую очередь эти меры должны быть направлены на стимулирование рабочей активности предпринимателей и граждан, сохранение прежних и создание новых рабочих мест», – сказал глава Туркменистана.

В связи с приближающимися Международным днём нейтралитета и Новым годом, вице-премьеру Чары Гылыджову и министру торговли и внешнеэкономических связей Оразмырату Гурбанназарову было поручено, учитывая растущий спрос на товары народного потребления, «уже сейчас предпринимать меры для обеспечения внутреннего рынка необходимой продукцией и организации праздничной торговли».

Также Бердымухамедов распорядился в целях обеспечения сохранности продуктов и доставки их покупателю в свежем виде по доступным ценам наладить эффективное взаимодействие торговых и производственных предприятий, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.