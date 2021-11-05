Мировые цены на продукты побили десятилетний максимум

CentralAsia (CA) - В октябре мировые цены на продовольственные товары выросли на 3% и достигли максимума с июля 2011 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В октябре среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет отслеживать колебание мировых цен на наиболее ходовые продукты питания, достигло 133,2 пункта. Это на 3,9% выше, чем в сентябре. По данным ФАО, показатель растет три месяца подряд.

Индекс цен на растительное масло в октябре подскочил на 9,6%, до 184,8 пункта, достигнув исторического максимума. Такое повышение в первую очередь обусловлено ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло. В частности, пальмовое масло дорожает четвертый месяц подряд. В первую очередь это объясняется сохраняющимися опасениями относительно низких объемов производства в Малайзии, где наблюдается нехватка работников-мигрантов.

Индекс цен на зерновые вырос на 3,2%, до 137,1 пункта. Больше всего подорожала пшеница.

Индекс цен на молочную продукцию поднялся на 2,6%, до 120,7 пункта. Сильнее всего это отразилось на сливочном масле, а также на сухом обезжиренном и цельном молоке. Цены на сыр при этом оставались стабильными, поскольку объем предложения со стороны основных стран-производителей был достаточным, чтобы удовлетворить мировой импортный спрос, отметили в ФАО.

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО снижается третий месяц подряд. В октябре показатель уменьшился на 0,7%. Мировые котировки на свинину упали на фоне сокращения закупок со стороны Китая, а говядины — вследствие резкого снижения котировок мяса, поставляемого из Бразилии. В то же время цены на мясо птицы и баранину выросли в связи высоким спросом в мире на фоне ожидаемого замедления роста объемов производства.

Индекс цен на сахар впервые за шесть месяцев пошел вниз и оказался на 1,8% ниже, чем в сентябре. На это повлияли импортный спрос на мировых рынках и прогнозируемое увеличение объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда, а также ослабление обменного курса бразильского реала к доллару.