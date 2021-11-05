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В Ташкенте мужчина средь бела дня украл из магазина ноутбук стоимостью $2,3 тысяч (видео)

CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекистана мужчина средь бела дня украл ноутбук из магазина электроники. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

На записи видно как молодой человек закрыл крышку ноутбука последней модели Apple MacBook, затем на глазах посетителей положив его в пакет, злоумышленник покинул магазин.

На данный момент ведется следствие, неизвестного разыскивают правоохранительные органы.

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