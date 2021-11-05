В Таджикистане за девять месяцев создано 229 новых промышленных предприятий и цехов

- Таджикистан, общество
- 14:57, 05 ноября 2021
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CentralAsia (TJ) - В январе-сентябре 2021 года в Таджикистане были введены в эксплуатацию 229 новых предприятий и цехов, говорится в отчете министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, передает «Азия Плюс».
Отмечается, что новыми промышленными мощностями произведено продукции на сумму 363 млн сомони (свыше $30 млн).
В отчете говорится, что на указанных предприятиях создано 2067 рабочих мест.
Общий объем притока инвестиций в промышленность за девять месяцев этого года указывается в размере более 3,8 млрд сомони ($340 млн).
В министерстве подчеркивают, что в этом году было выпущено 35 новых видов продукции, которые не производились ранее.
К такой продукции причисляются вентиляционные каналы, криолит, серная кислота, литые алюминиевые емкости, крышки, металлические профили, электрические водонагреватели, пылесосы, стиральные машины полуавтоматы, скейтборды, стиральные порошки, блок-контейнеры, антифриз, посуда из натурального камня, телевизоры, алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пластификатор, пленка, бытовые электроплиты и др.
Согласно прогнозным Минпрома, до конца уходящего года число предприятий и цехов планируется довести до 292.
«В настоящее время назрела необходимость в расширении работ по строительству металлургических предприятий, переработке руд, добыче и переработке цветных и драгоценных металлов до конечного продукта», - отмечают в Минпроме.
Также говорится о необходимости развития машиностроительной, текстильной, пищевой и фармацевтической промышленностей на основе создания индустриальных парков и внедрения готовых технических проектов.
Инвестиции для осуществления указанных планов власти намереваются искать как внутри страны, так и за ее переделами. Также надеются на инвестиции партнеров по развитию (международных доноров).
По данным Минпрома, в республике зарегистрировано 2360 промышленных предприятий: работало полностью в нынешнем году 1891 (80,2%) предприятие, осуществляли сезонную работу - 374 (15,8%), не работали - 95 (4%).
Простаивание предприятий в министерстве объясняют нехваткой сырья и оборотных средств, завершением срока лицензии, износом технологического оборудования, неконкурентоспособностью производимой продукции, изменением направления работы, имущественные споры и прочим.