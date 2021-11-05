Узбекистан экспортировал винной продукции почти на $39 миллионов

CentralAsia (UZ) - За девять месяцев этого года из Узбекистана экспортировано винной продукций на сумму 38,8 миллиона долларов США, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса.

Данный факт был озвучен вчера в ходе заседания Комитета верхней палаты Парламента по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии.

На заседании отмечалось, что новые виноградники, соответствующие промышленной обработке, посажены на площади 10700 гектаров, из которых на 2964-х внедрена система капельного орошения. Из Государственного бюджета через агентство в 2020 году на внедрение системы капельного орошения новых виноградников и артезианские скважины выделены субсидии в размере 33,4 миллиарда сумов (более $3 млн), а за 9 месяцев 2021 года 9 миллиардов сумов ($840).

С целью создания узбекского национального бренда запатентовано 110 товарных знаков и национальных наименований продукции, налажено производство винной продукции из 8 видов фруктов и ягод.