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В России за сутки выявили более 40 тыс. новых заболевших COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 793 (9,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 714 595 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 211,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 666 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 908 704 человека.

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