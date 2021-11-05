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В Узбекистане арестованы «продавцы» фальшивых результатов ПЦР-тестов

CentralAsia (UZ) -  Представители УВД Ферганской области во время оперативного рейда задержали мужчину, получившего от «специального клиента» 150 тыс. сумов ($14) за изготовление фальшивой справки об «отрицательном» результате экспресс-тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает Главное управление обеспечения безопасности на транспорте Министерства внутренних дел Узбекистана.

По данным ведомства, 29 октября заведующий частной клиникой «УЗ МЕД» в Ургенче получил 340 000 сумов ($30) на подготовку справки об «отрицательном» результате экспресс-теста ПЦР для «особого клиента», участвовавшего в операции.

Также 3 ноября в ходе операции, проведенной сотрудниками УВД Самаркандской области, житель Самарканда был задержан при получении 150 000 сумов ($14) от «особого клиента» за оформление справки об «отрицательном» результате теста ПЦР.

В ведомстве заявили, что по данным инцидентам ведётся предварительное расследование.

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