Предприниматели Туркменистана подписали контракты с бизнесменами Кыргызстана на поставку товаров на $3 млн
- Туркменистан, общество
- 16:35, 05 ноября 2021
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CentralAsia (TM) - Сегодня, 5 ноября 2021 года, в Кыргызстан прибыла делегация туркменских бизнес-представителей во главе с председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Д.Худайбердыева. Об этом сообщили в Кыргызском союзе промышленников и предпринимателей.
Они принимают участие в бизнес-форуме «Бизнес-партнёрство между Европейским союзом и Центральной Азией».
Туркменские представители подписали более 6 контрактов с кыргызским бизнесом на поставку различных товаров общей суммой более $3 млн.
Подписание состоялось в рамках сотрудничества Кыргызского союза промышленников и предпринимателей и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.