В России от коронавируса вакцинировали 48% населения страны

CentralAsia (CA) - В России по состоянию на 5 ноября текущего года против коронавируса вакцинировано 48% взрослого населения страны.

По данным оперативного штаба, от COVID-19 вакцинировано 60 004 358 человек, вторую дозу вакцины получили 57 256 745 человек.

В России широко используются двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет.