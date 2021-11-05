В России продлили розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19

CentralAsia (CA) - В России решили продлить розыгрыш призов среди тех, кто вакцинировался от коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года», — отмечается в сообщении

Победители получат по 100 тыс. руб. Деньги поступают на карту платежной системы «Мир» в течение полугода.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных стартовал 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Постановление о его продлении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Число выигравших за все время лотереи к концу года увеличится до 2 тыс. человек (ранее сообщалось, что их будет 1 тыс.).

Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак». Розыгрыш проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных.

Номера победивших сертификатов, которые выдают всем привитым, публикуются на сайте проекта «Бонус за здоровье». Информацию о выигрыше также можно получить в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше.

Первых выигравших 100 тыс. руб. за прививку от COVID определили 15 сентября. Тогда победителями стали 500 человек.

Подобную лотерею в России проводят не в первый раз. Летом среди привитых от COVID-19 в Москве разыграли автомобили Renault Logan стоимостью примерно 1 млн руб. Аналогичное мероприятие прошло в Подмосковье — там разыграли трехкомнатную квартиру в Серпухове. Различные призы среди привитых до конца ноября разыгрывают в Хабаровском крае, в том числе 3 т угля и микроволновку. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что при помощи лотерей правительство «выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких».