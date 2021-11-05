экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

CentralAsia (KZ) -  Ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Там подчеркнули, что о полной блокировке поставки угля речь не идет.

В четверг, 4 ноября, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем телеграм-канале, что Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего на Украину из Казахстана.

Он заявил, что все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне компании РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.

Также Герус сообщил, что в ноябре РФ до уровня 30% ограничила поставки сжиженного газа на Украину. Еще раньше депутат заявил о прекращении поставок энергетического угля из России в Украину.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов стал владельцем 50% доли в Kapitalbank
  • В России за сутки от коронавируса скончались 1 192 человека
  • Супруга президента Мирзиеева оснастила спецоборудованием интернаты для детей с нарушением слуха


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com