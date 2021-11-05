Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, - Роспотребнадзор

CentralAsia (CA) - Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке», - сказала Руженцова.

Она отметила, что в редких случаях, когда иммунитет не успевает сработать, развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что риск заразиться коронавирусом от привитого больного намного ниже, чем от непривитого. По словам врача Руженцовой, объем выделяемого вируса у вакцинированных меньше.