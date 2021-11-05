Ёдгор Файзов покинул пост главы ГБАО, - СМИ

Ёдгор Файзов и Алишер Мирзонабот

CentralAsia (TJ) - Глава Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Ёдгор Файзов освобожден от должности, а на его место назначен Алишер Мирзонабот, ранее занимавший пост мэра Хорога.

Источник, близкий к хукумату ГБАО, сообщил «Азия-Плюс», что перестановки были произведены утром 5 ноября и сегодня днем будет представлен новый глава области.

Однако, источник не смог сказать, переведен ли Ёдгор Файзов на другую правительственную должность.

По данным источника, мэром Хорога вместо Алишера Мирзонабота назначен Руслан Шоиков.

Ёдгор Файзов был назначен председателем Горного Бадахшана 1 октября 2018 года после выражения недовольства со стороны Эмомали Рахмона работой предыдущего руководства области.

Став главой ГБАО, Файзов прославился необычными для таджикского общества действиями, откровенностью и доступностью для общественности. Он стал одним из самых популярных официальных лиц, благодаря многочисленным интервью СМИ.

Алишер Мирзонабот, который теперь станет председателем области, был заместителем председателя Госкомитета национальной безопасности до октября 2018 года, потом был назначен первым заместителем председателя. В прошлом году был назначен мэром Хорога.

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