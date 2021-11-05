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Президенты Узбекистана и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 5 ноября провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Были обсуждены актуальные вопросы укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

В следующем месяце в городе Баку пройдет национальная промышленная выставка Узбекистана. Осуществляется подготовка очередных заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета.

Были также рассмотрены вопросы взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности возобновления авиасообщения между столицами.

Подчеркнута важность регулярного проведения совместных культурно-гуманитарных мероприятий на территории Узбекистана и Азербайджана.

Президенты обменялись мнениями по наиболее важным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по повестке дня предстоящего саммита Тюркского совета. Рассмотрен график встреч на высшем уровне.

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