В Ташкенте в больницу с проблемами дыхания после пыльной бури обратились более 600 человек

- Узбекистан, происшествия
- 18:14, 05 ноября 2021
- Просмотров: 316
|Продолжение: В Ташкенте и в других регионах Узбекистана продолжится пыльная мгла
|Предыстория: Пыльная буря накрыла города Узбекистана (видео)
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 4 и 5 ноября наблюдается пыльная мгла с ветром. В результате экологической ситуации ташкентцы чаще начали жаловаться на проблемы с дыханием, сообщают местные СМИ.
В скорую помощь 3 ноября поступило 3433 обращений от жителей Ташкента. 4 ноября после пыльной мглы количество обращений выросло до 4082.
Из общего числа обращений 678 человек пожаловались на проблемы с дыханием. Бригады скорой помощи оказали гражданам первую помощь и госпитализировали тех, кто в тяжелом состоянии.
В Минздраве Узбекистана попросили граждан не выходить на улицу без особой необходимости.