В Ташкенте в больницу с проблемами дыхания после пыльной бури обратились более 600 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 4 и 5 ноября наблюдается пыльная мгла с ветром. В результате экологической ситуации ташкентцы чаще начали жаловаться на проблемы с дыханием, сообщают местные СМИ.

В скорую помощь 3 ноября поступило 3433 обращений от жителей Ташкента. 4 ноября после пыльной мглы количество обращений выросло до 4082.

Из общего числа обращений 678 человек пожаловались на проблемы с дыханием. Бригады скорой помощи оказали гражданам первую помощь и госпитализировали тех, кто в тяжелом состоянии.

В Минздраве Узбекистана попросили граждан не выходить на улицу без особой необходимости.