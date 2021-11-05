В Туркменистане в продуктовые пайки включили курицу и яйца

CentralAsia (TM) - Примерно раз в десять дней жителям Ашхабада продают продуктовые наборы по государственным ценам. Чтобы избавиться от очередей перед госмагазинами в середине мая дефицитные продукты жителям столицы начали доставлять на дом, сообщает Хроника Туркменистана.

Правила периодичности и состава доставляемых пайков не прописаны, поэтому наборы продуктов могут отличаться от месяца к месяца. В разные районы их привозят в разные дни.

В конце октября жителям Ашхабада привезли пайки, в которые кроме растительного масла, килограмма сахара добавили одну курицу (в некоторых районах половину тушки) и десяток яиц.

Цена набора выросла с 60 до 70-85 манатов в зависимости от веса курицы.

Стоимость входящих в состав пайка продуктов следующая:

• 1,5 литровая бутылка растительного масла стоит 18 манатов ($0,8);

• курица – 18 манатов за килограмм ($0,8);

• десяток яиц – 13 манатов ($0,6);

• килограмм сахара – 10 манатов ($0,44).

Для сравнения цены на эти продукты в частных магазинах:

• растительное масло – от 42 манатов ($1,8);

• курица – от 40 манатов за килограмм ($1,7);

• яйца – от 23 манатов за десяток ($1);

• сахар – от 18 манатов за килограмм ($0,8).

Накануне прзеидент Гурбангулы Бердымухамедов поручил членам правительства, отвечающим за торговую сферу, обеспечить жителей страны продуктами перед Днем нейтралитета и Новым годом.

Курс доллара на «черном рынке» Ашхабада на 31 октября составлял 22,6 манатов при покупке и 23 маната при продаже.