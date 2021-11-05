В Узбекистане за блокировку соцсетей уволили министра информационных технологий

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова за блокировку 3 ноября в стране всех крупных соцсетей. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Садиков занимал пост министра с 2018 года. Как сообщил телеграм-канал «Нигох», также уволили советника премьер-министра — начальника департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Умарова.

3 ноября государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомназорат) заблокировала на территории страны социальные сети «Одноклассники», LinkedIn, Instagram и Facebook из-за нарушения закона о персональных данных. Также под запрет попали Youtube и мессенджер Telegram.

Доступ к ресурсам был восстановлен после вмешательства в ситуацию президента Мирзиёева. Его пресс-секретарь Шерзод Асадов назвал действия по блокировке соцсетей непродуманными.

Сразу после этого уволили руководителя «Узкомназорат» Голибшера Зияева.

3 ноября «Узкомназорат» сообщил, что из-за нарушений законодательства о персональных данных в республике ограничивается доступ к Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, Skype, YouTube и другим популярным соцсетям и платформам. В госинспекции уточнили, что ограничения введены из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами республики.

После принятия закона «О персональных данных» контроль за социальными сетями был возложен на Узкомназорат. Узбекский закон, как и российский, обязывают социальные сети сохранять и обрабатывать персональные данные на территории страны.