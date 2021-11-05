Pfizer разрабатывает таблетку от COVID, которая сокращает число госпитализаций и смертей на 89%

CentralAsia (KZ) - Нью-Йоркская компания Pfizer заявила, что их таблетка от Covid-19 сократила число госпитализаций и смертей у пациентов с высоким риском на 89%. Об этом передает издательство Bloomberg.

Как говорится в сообщении, таблетки могут изменить методы лечения от коронавируса и изменить ход пандемии.

Производитель лекарств заявил, что компания больше не принимает новых пациентов в клинических испытаниях лечения «из-за подавляющей эффективности» и планирует как можно скорее представить результаты в регулирующие органы США для получения разрешения.

Таким образом, в настоящее время есть две компании, представившие таблетки для лечения пациентов с Covid-19. В прошлом месяце Merck & Co. и партнер Ridgeback Biotherapeutics LP представили свою экспериментальную таблетку после того, как исследование показало, что она вдвое снижает риск серьезного заболевания или смерти у пациентов с Covid-19 легкой и средней степени тяжести.

На этом фоне акции Pfizer выросли на 11%, в то время как акции Merck упали на 9%. Некоторые производители вакцин также потеряли позиции: у компаний Moderna Inc. и Pfizer BioNTech акции снизились на 17%.

Таблетка, которую можно принимать дома при первых признаках симптомов, является важным инструментом для борьбы против Covid-19 во всем мире.

Представитель Pfizer заявил, что подача заявок в другие регулирующие органы произойдет вскоре после подачи заявки в США.

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