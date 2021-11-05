В Узбекистане задержали граждан, собиравших деньги для террористических групп

- Узбекистан, общество
- 22:54, 05 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ и УВД Сурхандарьинской области, пресечена деятельность группы лиц, проживающих в городе Термезе и Термезском районе, которые поддерживали деятельность международных террористических групп.
При обыске в домах задержанных были обнаружены и изъяты материалы экстремистского содержания, сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что задержанные открыли группу в Telegram для продвижения идей терроризма и финансирования его идеологов в Турции, Сирии и Египте.
Задержанные собирали на пластиковую карту денежные средства для отправки их экстремистам. Некоторые из задержанных сами планировали отправиться в Сирию для присоединения к боевикам.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.