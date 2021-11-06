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Монгольская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире «Большого шлема» в Баку

CentralAsia (MNG) -  Турнир Большого Шлема Баку 2021 (Baku Grand Slam 2021) по дзюдо проходит 5, 6 и 7 ноября 2021 года на татами «Гейдар Алиев арены» в Баку, Азербайджан в рамках «Мировой серии» по дзюдо (World Judo Tour 2021).

В турнире принимают участие 196 дзюдоистов из 29 стран.

Б.Хорлоодой, представляющая Монголии в весовой категории до 52 кг, в финале проводила поединок против Анника Вурфель из Германии. В схватке за бронзовую медаль монголка одолела немку Аннику Вурфель.

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