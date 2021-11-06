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В Монголии за сутки выявлено 940 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 367 361.

Из них 583 человека — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 356 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 6 155 пациентов находятся в легком, 5 908 — в тяжелом, 1 561 — в критическом и 291 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 9 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 724.

Коронавирус в Монголии
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