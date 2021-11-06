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Новый препарат Pfizer от COVID-19 показал высокую эффективность

CentralAsia (MNG) -  Вчера американская фармацевтическая компания Pfizer обнародовала результаты испытаний своего препарата против болезни COVID-19.

Препарат Paxlovid в капсулах снижает риск госпитализации или смерти больного ковидом на 89%, сообщила фармкомпания. Pfizer готовится передать данные клинических испытаний регулятору FDA.

Американская фармакологическаякомпания Pfizer в пятницу, 5 ноября, представила данные второго этапа клинических испытаний своего нового препарата от COVID-19.

Pfizer особо выделил «поразительную эффективность» нового препарата в лечении ковида. Разработчики намерены передать данные Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), передает монгольский новостной сайт Ikon.mn.

Фармкомпания подписывает контракты на поставку с рядом стран, выяснило издание Financial Times. Так, Австралия уже договорилась о приобретении 500 тысяч доз, Великобритания — четверти миллиона, а Южная Корея - 70 тысяч.

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