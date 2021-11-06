Витамин С предотвращает тяжелое течение COVID-19 и ускоряет выздоровление на 70%, - исследование

CentralAsia (CA) - Ученые утверждают, что витамин С может помочь предотвратить развитие тяжелой формы течения COVID-19 и ускорить выздоровление, а потому должен повсеместно применяться в больницах, передает The Telegraph.

Обзор двенадцати клинических испытаний, который должен быть опубликован на этой неделе в журнале Life, продемонстрировал, что внутривенное введение витамина может повысить уровень кислорода в крови, подавить воспалительный процесс и сократить срок стационарного лечения.

Авторы одного из упомянутых в обзоре исследований (проведено в китайском Ухане) выявили, что витамин С повышает темпы выздоровления от симптоматической инфекции на 70% по сравнению с плацебо.

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 грамм внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления», — заявила соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.

Поскольку один грамм витамина С содержится аж в 20 апельсинах, для нормализации поступления суточной нормы вполне оправдано введение добавок.

Как показало исследование, у 70-80% пациентов с коронавирусом была выявлена весьма низкая концентрация витамина С в плазме крови, и несколько граммов внутривенно могли бы устранить данный дефицит.

Однако вводимой через капельницу дозы может быть недостаточно «для обеспечения долговременного благоприятного воздействия, поскольку после окончания процедур 15-25% пациентов могут вернуться к состоянию дефицита витамина С (цинга)».

Одна из авторов исследования, доктор Марсела Вискайчипи с медицинского факультета Имперского колледжа в Лондоне, подчеркнула важность введения в каждой больнице проверки уровня витамина С и назначения соответствующей дозировки препарата для оптимизации процесса восстановления.

«Всегда нужно следить за таким существенным моментом, как восполнение уровня электролитов, микроэлементов и витаминов, включая витамины С и D. Это должно стать стандартном клинической практики», — сказала она.

Также в исследовании было высказано предположение о том, что витамин С может помочь предотвратить развитие тяжелой формы COVID-19.

В другом рассматриваемом исследовании (Шанхай, Китай) изучали 110 пациентов со средней степенью тяжести протекания COVID, 55 из них получали рассчитанную по весу дозу витамина С, а остальные — стандартное лечение.

Исследование показало, что после введения дозы витамина в тяжелую форму болезнь перешла всего у трети пациентов.

Вывод проведенного исследования заключается в том, что рандомизированные контрольные испытания и ретроспективные когортные исследования выявили способность витамина С «поддерживать положительную динамику при COVID-19 как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, что приводит к благоприятному эффекту у пациентов с умеренно выраженными симптомами».

Профессор метаболической медицины в Университете Глазго Навид Саттар заявил, что испытания, рассматривающие применение витамина C с целью снижения осложнений при COVID-19, представляют определенный интерес, но ни одно из них не является исчерпывающим, и при этом все они имеют существенные ограничения.

«Поэтому нужно быть осторожным в интерпретации имеющихся данных.

Чтобы доказать предположение о целесообразности применения витамина С при COVID-19, необходимо провести гораздо более масштабное плацебо-контролируемое исследование. А пока лучше прибегать к мероприятиям, которые действительно работают и имеют влияние на соответствующие клинические рекомендации», - сказал ученый.

В начале этого года было также опубликовано исследование Королевского колледжа Лондона, которое показало, что прием витамина С «не имеет профилактической пользы» при заболевании новой коронавирусной инфекцией.

В качестве одного из способов защиты ученые также предложили увеличить потребление витамина D. Но опубликованное ранее в этом году исследование Университета Макгилла в канадском Квебеке не выявило разницы уровней данного витамина в крови больных и здоровых людей.