В Казахстане за сутки выявлено 1328 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 177;
- Северо-Казахстанская область – 170;
- Павлодарская область – 146;
- Костанайская область – 134;
- Карагандинская область – 117;
- Алматинская область – 108;
- город Нур-Султан – 105;
- Акмолинская область – 96;
- Восточно-Казахстанская область – 85;
- город Шымкент – 32;
- Туркестанская область – 30;
- Западно-Казахстанская область – 30;
- Кызылординская область – 26;
- Актюбинская область – 24;
- Атырауская область – 20;
- Жамбылская область – 18;
- Мангистауская область – 10.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 947 250 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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