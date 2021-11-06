В Казахстане за сутки выявлено 1328 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 177;

- Северо-Казахстанская область – 170;

- Павлодарская область – 146;

- Костанайская область – 134;

- Карагандинская область – 117;

- Алматинская область – 108;

- город Нур-Султан – 105;

- Акмолинская область – 96;

- Восточно-Казахстанская область – 85;

- город Шымкент – 32;

- Туркестанская область – 30;

- Западно-Казахстанская область – 30;

- Кызылординская область – 26;

- Актюбинская область – 24;

- Атырауская область – 20;

- Жамбылская область – 18;

- Мангистауская область – 10.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 947 250 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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