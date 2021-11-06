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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 27 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 27 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

У 21 пациента тест на коронавирус показал положительный результат, у шести - отрицательный.

На 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 41 424 человека (35 997 КВИ+ и 5 427 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 411 пациентов, на амбулаторном уровне - 34 013 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 559 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов;

- на аппаратвх ИВЛ – 106 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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