Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем Конституции

CentralAsia (TJ) - Сегодня, 6 ноября в Таджикистане празднуют 27-ю годовщину принятия Конституции страны, в связи с чем таджикистанцев поздравил президент Эмомали Рахмон.

«Принятие Конституции Республики Таджикистан, которая играет судьбоносную роль в построении и развитии нового таджикского государства, является одним из величайших достижений периода независимости», – отметил в своем приветственном послании президент страны, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.

Далее в послании отмечается, что «славный народ Таджикистана ежегодно с высоким чувством патриотизма и гордости за независимую Родину отмечает эту историческую дату, то есть 6 ноября, ибо благодаря осуществлению норм этого судьбоносного документа наше общество преодолело очень сложный исторический период, постепенно добилось беспрецедентных достижений во всех областях и сегодня устойчивыми шагами движется вперед к еще более светлому и благоустроенному завтрашнему дню».

Также подчеркивается, что «создание демократического, правового и социального общества является главной целью и задачей государства, и гарантия осуществления зафиксирована в Конституции».

«В результате денной и нощной деятельности правительства страны, благодаря поддержке народа Таджикистана на основе конституционных норм за сравнительно короткий исторический период был восстановлен конституционный строй, и в стране воцарились мир, спокойствие, политическая стабильность, национальное единство, безопасность и общественно-правовой порядок», – отмечается в поздравительном послании.

«Изменения и дополнения в Конституцию с учетом преобразований в жизни общества посредством всенародного референдума улучшили структуру, содержание, суть и нормы этого важного документа, способствовали еще большему расширению процесса демократизации общества, укреплению конституционных основ государственной власти, законодательства страны и приведения конституционных норм в соответствие с общепринятыми актами», – говорится далее.

Президент напоминает, что «одна из основных причин трагических событий 90-х годов прошлого века в Таджикистане -грубое попрание требований Конституции и законов того периода. В этой связи Таджикистан придает большое значение неукоснительному соблюдению норм и положений Конституции и действующих законов. Поэтому мы должны относиться к Конституции как к священному документу и главной программе деятельности государства и жизни общества».

«Обязанностью каждого гражданина страны, будь то стар или млад, является изучение, знание, уважение и соблюдение Конституции –судьбоносного акта. Ибо Конституция сохраняет устои нашего государства и прокладывает путь к процветающему обществу, развитому государству, благополучной и свободной жизни.

Особенно в условиях противоречивой глобализации и растущих современных опасностей, и вызовов, которые могут поставить под угрозу независимость и национальную безопасность нашего государства и общества, мы должны уделять приоритетное внимание соблюдению Конституции как основе политической и правовой системы страны», – подчеркивает глава государства

«Патриотическим и гражданским долгом каждого из нас является упрочение великих достижений нации и государства, самоотверженная деятельность для светлого будущего нашей Родины, почитание норм Конституции и достижение на ее основе наших созидательных целей», – говорится в поздравлении.

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