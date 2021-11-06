В России впервые выявили более 41 тыс. случаев COVID за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 41 335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Это рекорд с начала пандемии. Выше 41 тыс. показатель до этого не поднимался. Последний максимум был зафиксирован 31 октября — 40 993 зараженных.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 4 671 (11,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 755 930 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 212,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 524 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 907 тыс. 084 человека.