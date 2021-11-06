В России за сутки от коронавируса скончались 1 188 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 188 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 98 и Санкт-Петербурге — 86.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 245 635 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,7 млн, из них выздоровели — 7,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 907 084 пациента.