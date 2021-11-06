Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 «туман в голове»

CentralAsia (CA) - Коронавирус SARS-CoV-2 может инфицировать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос, сообщил NBC News со ссылкой на ученых из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).

По мнению специалистов, это объясняет продолжительные неврологические симптомы у переболевших COVID-19: например, «туман в голове», проблемы с памятью и нарушения координации.

Исследование на животных показало, что у макак-резусов, инфицированных коронавирусом, ярко проявлялись симптомы инфекции внутри нейронов мозга всего через семь дней после заражения. Это оказалось особенно верно для пожилых животных с диабетом.

Доказательство того, что нейроны мозга могут быть поражены, обещает стать ключевым открытием в области изучения SARS-CoV-2. Поскольку эти нервные клетки важны для нормального функционирования организма, иммунная система не атакует их даже в инфицированном состоянии, что затрудняет лечение, а вирус в итоге способен перемещаться в мозге.

2Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни», — профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием. По его словам, если SARS-CoV-2 «путешествует» в головном мозге, то он «доберется до разных его областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение».

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Сильнее всего это проявлялось при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, коэффициент интеллекта упал на семь пунктов.