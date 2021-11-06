Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

CentralAsia (CA) - После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом не стоит, сообщает Danmarks Radio.

По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна, у привитых болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Помимо этого, были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но у них все проходило не столь критично.

Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется «прорывной инфекцией». Согласно исследованию специалистов, из ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, — наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. В свою очередь, жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.

Хартманн отметил, что на степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни.

«Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», — подчеркнул иммунолог, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.

Учёный объяснил, что скорость течения COVID зависит от конкретной вакцины и особенностей организма человека. Возраст также влияет на течение болезни.

Кроме того, по словам Бенфилда, вакцинированные могут передать вирус другим. Именно поэтому важно сдавать тест на наличие заболевания. У пациентов с симптомами больше вируса в носу и горле. Их можно назвать более заразными.