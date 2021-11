В США коронавирусом заразились гиены

CentralAsia (CA) - Заражение коронавирусом COVID-19 выявили у пары гиен в зоопарке американского Денвера (штат Колорадо). Это первое подтвержденное заражение COVID-19 у животных этого вида. Об этом говорится в сообщении зоопарка на странице в Twitter.

«Сегодня мы подтвердили, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года — дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19», — сказано в заявлении.

Today we confirmed that two of our hyenas—Ngozi, 22, and Kibo, 23—tested positive for the virus that causes COVID-19. The results were confirmed at the CSU Veterinary Diagnostic Lab in Fort Collins, CO, as well as the @USDA's National Veterinary Services Laboratory.

