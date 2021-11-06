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В США коронавирусом заразились гиены

CentralAsia (CA) -  Заражение коронавирусом COVID-19 выявили у пары гиен в зоопарке американского Денвера (штат Колорадо). Это первое подтвержденное заражение COVID-19 у животных этого вида. Об этом говорится в сообщении зоопарка на странице в Twitter.

«Сегодня мы подтвердили, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года — дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19», — сказано в заявлении.

Заражение животных подтвердили в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо, а также в лаборатории национальных ветеринарных служб министерства сельского хозяйства США. По словам сотрудников зоопарка, у гиен выявлены такие симптомы, как легкая вялость, выделения из носа и периодический кашель. Согласно заявлению, «в остальном» гиены здоровы, ожидается, что они полностью выздоровеют.

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