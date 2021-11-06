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Диетолог назвал продукты, ускоряющие старение

CentralAsia (CA) -  Некоторые продукты могут стать причиной раннего старения и возникновения некоторых заболеваний. Об этом рассказал российский врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью изданию URA.RU.

В рейтинг вошли жареная пища, сахар, быстрые углеводы, красное мясо и масло, богатое «Омегой-6».

«Любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи плохи, так как ускоряют старение организма», – сказал он.

По словам специалиста, этому способствуют изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, а также маргарин, подсолнечное и ряд других масел.

Медик добавил, что чрезмерное употребление перечисленных продуктов ведет к развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей, так как не богатая витаминами пища приводит к развитию хронических заболеваний. В свою очередь, врач-педиатр, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова подчеркнула, что хронические заболевания развиваются из-за нарушения работы органов пищеварения.

Чтобы сохранить молодость, очень важно есть разнообразную пищу с высоким содержанием витаминов, клетчатки и полезного белка, жареных продуктов лучше избегать.

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