Монгольская дзюдоистка стала серебряным призером Большого Шлема в Баку

CentralAsia (MNG) - Монгольская спортсменка Ганхайч Болд завоевала серебряную медаль на турнире Большого Шлема в Баку в весе до 63 кг.

Британка Люси Реншаль победительница в этом весе.

Бронзу поделили японка Мегуми Хорикава и Анрикуилис Барриос из Венесуэлы.

Другой монгольский дзюдоист Цогтбаатар Цэнд-Очир выиграл бронзу в весовой категории до 73 кг. Хидаят Гейдаров из Азербайджана тоже выиграл бронзу.

Махмадбек Махмадбеков стал победителем Большого Шлема в Баку в категории до 73 кг. В финале он смог навесить три шидо японцу Кен Ойоши.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения