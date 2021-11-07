Ученые назвали средство, которое может спасти от коронавируса

CentralAsia (CA) - Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили потенциал яда скорпиона в борьбе с новыми штаммами коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одного из вузов.

По словам исследователей, скорпионы — одни из древнейших существ на Земле, а их яд содержит «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, некоторые из которых обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Считается, что именно они защищают ядовитые железы от микробов и могут стать основой для новых препаратов от COVID-19.

Ученые собрали генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, после чего планируют очистить его от токсинов и выделить противовирусные вещества.

«Изучение яда скорпионов как источника новых лекарств — захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий», — заявил доктор Ваэль Хусейн.