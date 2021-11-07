Экспертиза «Спутника V» для подростков подходит к концу, - Минздрав России

CentralAsia (CA) - Экспертиза формы вакцины против коронавируса «Спутник V» для подростков завершается, в ближайшее время препарат станет доступен, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время — это будет доступно, потому что идет большое количество обращений в связи с подъемом заболеваемости. Нужно обеспечить защиту ребенка», - сказал он журналистам в ходе посещения Рязанской области.

Как отметил Мурашко, «все вакцины эти делаются на платформе вакцины «Спутник V», которая зарекомендовала себя безопасной и эффективной».

Министр напомнил, что после распространения штамма «дельта» повысилась заболеваемость коронавирусом среди детей. В Рязанской области на данный момент под наблюдением врачей находится более 3 тыс. больных COVID-19 детей, отметил он.

28 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник V»). Двукратное введение препарата в объеме 1/10, так и 1/5 от «взрослых» иммунизирующих доз вызвало появление «хорошего» клеточного иммунитета, отметили в мэрии. При этом препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов.

В настоящий момент проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап клинического исследования. В первом этапе испытания вакцины в Москве приняли участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

Клинические исследования «Спутника V» для подростков стартовали в Москве в начале июля.