В Казахстане за сутки выявлено 1349 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 211;
- Северо-Казахстанская область – 161;
- Павлодарская область – 142;
- Карагандинская область – 129;
- Костанайская область – 128;
- город Нур-Султан – 104;
- Акмолинская область – 97;
- Алматинская область – 89;
- Восточно-Казахстанская область – 82;
- Западно-Казахстанская область – 52;
- Кызылординская область – 32;
- город Шымкент – 31;
- Актюбинская область – 25;
- Туркестанская область – 24;
- Атырауская область – 19;
- Жамбылская область – 18;
- Мангистауская область – 5.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 948 599 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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