В Казахстане за сутки выявлено 1349 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 211;

- Северо-Казахстанская область – 161;

- Павлодарская область – 142;

- Карагандинская область – 129;

- Костанайская область – 128;

- город Нур-Султан – 104;

- Акмолинская область – 97;

- Алматинская область – 89;

- Восточно-Казахстанская область – 82;

- Западно-Казахстанская область – 52;

- Кызылординская область – 32;

- город Шымкент – 31;

- Актюбинская область – 25;

- Туркестанская область – 24;

- Атырауская область – 19;

- Жамбылская область – 18;

- Мангистауская область – 5.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 948 599 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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