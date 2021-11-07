В Багдаде на премьера Ирака совершили покушение с беспилотника

Мустафа аль-Каземи

CentralAsia (CA) - В Багдаде заминированный беспилотный летательный аппарат атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении иракских военных говорится, что целью нападения была резиденция аль-Казыми, которая находится в «зеленой зоне» иракской столицы, где расположены правительственные здания и иностранные посольства. Военные назвали атаку, которая завершилась взрывом, попыткой убийства премьера, однако его удалось вовремя эвакуировать.

Два правительственных чиновника сообщили агентству, что в результате взрыва резиденция главы правительства получила повреждения. По их словам, сам аль-Казыми находится в безопасности.

Источники в службах безопасности сообщили Reuters, что при атаке пострадали шесть сотрудников личной охраны премьер-министра. О серьезности полученных ими травм не сообщается.

Иностранные дипломаты рассказали агентству, что слышали взрывы и стрельбу в «зеленой зоне» Багдада.

Пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Несколько арабоязычных СМИ, в частности, телеканал Al Arabiya сообщали, что в результате атаки иракский премьер получил ранения и был госпитализирован. Однако сам аль-Казыми позднее написал в Twiter, что он не пострадал. «Я в порядке, ... и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — сообщил он.

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

Как пишет Reuters, нападение на резиденцию премьера Ирака произошло на фоне столкновений между силами правопорядка и протестующими, недовольными результатами парламентских выборов (прошли 10 октября, Верховная избирательная комиссия пока не объявила окончательные итоги). Как сообщалось, в результате беспорядков, произошедших 5 ноября в районе «зеленой зоны» Багдада, пострадали более 120 человек. Демонстранты закидывали камнями полицию, та в свою очередь отвечала выстрелами в воздух