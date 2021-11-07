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В результате выброса метана на шахте в Казахстане погибли шесть человек
Фото: из архива Tengrinews.kz
Фото: из архива Tengrinews.kz

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 6 работников погибли на шахте из-за выброса метана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МЧС Талгата Уали.

Как сообщили в ведомстве, 7 ноября в 08:37 утра в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская УД АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс метана.

К месту происшествия выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области. Обстоятельства и причины выясняются.

«По предварительной информации, всего в шахте находилось 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались. В забое 3-К10 восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность. Производственный процесс приостановлен», - сообщили в МЧС.

По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО «Республиканский центральный штаб ПВАСС» (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ «ЦМК» (три работника и одна единица техники).

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