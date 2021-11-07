Казахстанские военнослужащие примут участие в учениях ОДКБ

CentralAsia (KZ) - Военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана прибыли в Россию для участия в учениях с миротворческими силами ОДКБ, передает Тengrinews.kz.

Открытие учений состоится 8 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

Основная задача учений - повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира.

Группировке коллективных сил ОДКБ предстоит отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции. В число учебно-боевых задач миротворцев входят работа в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование находящегося в кризисном районе населенного пункта и организация службы на блокпостах. В заключительной части учения боевыми подразделениями группировки коллективных сил будут произведены штурм здания, занятого «боевиками», освобождение захваченных «заложников» и оказание помощи пострадавшим.

На учения в качестве наблюдателей приглашены представители Сербии и Международного Комитета Красного Креста.

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