В России за сутки выявлено 39 165 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 39 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 193 (8,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 795 095 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 212,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 559 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 млн 010 тыс. 219 человек.