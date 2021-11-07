В России за сутки от коронавируса скончались 1 179 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 179 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 96 и Санкт-Петербурге — 83.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 246 814 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,7 млн, из них выздоровели — 7,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 2 010 219 пациентов.