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Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтеров
Предыстория: В результате выброса метана на шахте в Казахстане погибли шесть человек

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщается на сайте Акорды

Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии.

Утром 7 ноября в городе Абай на шахте «Абайская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое вентиляционного штрека произошел выброс метана. В результате этого погибли шесть работников, двое находятся в тяжелом состоянии.

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