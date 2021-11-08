В Монголии бустерная доза вакцины от COVID-19 станет зеленым пропуском в баре и караоке

CentralAsia (MNG) - Новые критерии выдачи зеленого пропуска для вакцинированных и переболевших ковидом будут действовать в Монголии.

Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) приняла меры к тому, чтобы предприятия работали до 00.00. Из-за этого высок риск заражения в обслуживающих организациях. Поэтому людям, которые ходят в бары, караоке и рестораны, придется выявить документы, привиты ли они от третьей дозы или выздоровели от коронавируса.

На заседании экстренной рабочей группы ГЧК обсуждалась ситуация с Covid-19, результаты принятых мер, усиление третьей дополнительной дозы иммуносупрессии и введение режимов инфекционного контроля на предприятиях.

Согласно опросу, проведенному в то время Управлением по надзору и исследованиям Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, существует три основных кластера инфекции в обществе: учреждения здравоохранения, сферы обслуживания и образование. Поэтому в этих направлениях начата конкретная работа. Например, на крупных предприятиях, в университетах и ​​общежитиях существует более 40 мобильных пунктов иммунизации третьей дозой, которые в настоящее время охватывают 21 процент целевой группы города.

Правительство заявило, что больше не будет вводить локдаун, если граждане будут активно участвовать в приеме третьей дозы. Оно также сказало, что если будет вакцинировано 50 процентов целевой группы, уровень готовности снизится на один уровень.

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