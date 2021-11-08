Путин заявил, что расширение российско-монгольских отношений укрепит мир в Евразии

CentralAsia (MNG) - Расширение сотрудничества между Россией и Монголией будет способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Монголии Ухнаа Хурэлсуху по случаю столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Послание Путина было зачитано на приеме, проведенном в пятизвездочном отеле Shangri-La в Улан-Баторе в пятницу.

«Примите мои искренние поздравления со знаменательной годовщиной — 100-летием установления дипломатических отношений между нашими странами», - говорится в послании.

«Уверен, что дальнейшее укрепление конструктивного и многогранного российско-монгольского сотрудничества полностью отвечает интересам наших дружественных народов и идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте», - говорится в нем.

Плодотворное сотрудничество

Путин напомнил, что соглашение, подписанное в Москве 5 ноября 1921 года, стало первым актом международного признания современной монгольской государственности и создало условия для построения поистине дружеских, добрососедских двусторонних отношений.

Президент России подчеркнул, что отношения двух стран развиваются как всеобъемлющее стратегическое партнерство.

«Мы эффективно скоординировали свои усилия в решении актуальных региональных проблем», - сказал президент.

Кроме того, он пожелал президенту Монголии крепкого здоровья и успехов, а народу Монголии — благополучия и процветания.

На приеме присутствовали премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и посол России в Монголии Искандер Азизов.

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