Ученые раскрыли тайну гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья

CentralAsia (CA) - Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы Эдуарда Вудстокского (Черного принца) — одного из величайших рыцарей Средневековья, сообщает The Art Newspaper.

Старший сын короля Англии Эдуарда III жил между 1330 и 1376 годами. Он возглавлял армию в ключевых сражениях Столетней войны и считался одним из лучших воинов своего времени. Но умер он не на поле боя, а от инфекционного заболевания. Ему было 45 лет.

Похоронен Эдуард Вудстокский в Кентерберийском соборе. За день до смерти он продиктовал подробные инструкции насчет того, как должна выглядеть его могила. Черный принц хотел быть одет в роскошные доспехи — будто готов идти в очередной военный поход.

Но только спустя шесть веков группа исследователей во главе с Джессикой Баркер, преподавателем из Института искусства Курто, смогла заглянуть внутрь гробницы. Сделали они это с помощью эндоскопа. Экспертов поразило, насколько точно созданы доспехи Черного принца.

«Это та самая броня, которая украшает гробницу. Она воспроизведена с максимальной точностью, вплоть до мельчайших деталей вроде заклепок», — рассказала Баркер.

Кроме того, ученые выяснили, что могила и бронзовая статуя, украшающая ее, созданы не вскоре после кончины Черного принца, а только через десять лет после его смерти. Причем гробница очень похожа на усыпальницу отца рыцаря — Эдуарда III, которая находится в Вестминстерском аббатстве. Короля не стало в 1377-м, спустя год после смерти сына. Возведением мемориалов занимался сын Эдуарда Вудстокского — король Ричард II. Именно он одновременно заказал усыпальницы для отца и деда, строго следуя инструкциям Черного принца.

Единственный сохранившийся документ, свидетельствующий о строительстве гробницы, датируется 1386 годом. Из него следует, что материалы для гроба и статуи были получены почти через десять лет после смерти Эдуарда Вудстокского и его отца.