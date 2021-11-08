Монголия: подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по оценке исследования МГП

CentralAsia (MNG) - Международный комитет Красного Креста (МККК), Министерство иностранных дел Монголии (МИД) и Общество Красного Креста Монголии (ОККМ) подписали Меморандум о взаимопонимании по оценке выполнения международного гуманитарного права (МГП) в Монголия.

Целью исследования, в частности, является описание состояния имплементации МГП во внутренней правовой системе Монголии. Во-первых, он должен быть нацелен на выявление гармонии между международно-правовыми обязательствами и внутренней системой, а во-вторых, на выявление потенциальных областей, которые могут потребовать дальнейших действий.

Области исследования могут включать распространение, общие и конкретные меры по осуществлению МГП, такие как внутренняя юрисдикция в отношении нарушений МГП и защита людей.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, МИД Монголии возглавит исследование и сохранит полную ответственность за окончательную работу. ОККМ выделит 35 миллионов тугриков (около 12 000 долларов США) на поддержку исследования.

В декабре 2019 года члены 33-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца приняли Резолюцию 1, озаглавленную «Привести МГП домой: дорожная карта для более эффективного осуществления международного гуманитарного права на национальном уровне», которая предлагает «государствам выполнять при поддержке Национального общества Красного Креста или Красного Полумесяца, где это возможно, анализ областей, требующих дальнейшего внутреннего внедрения», а также «обмен примерами и обменом передовой практикой национальных мер по осуществлению».

Эти рекомендации, которые являются частью различных практических мер, предложенных Резолюцией и нацеленных на усиление национального выполнения, побудили ряд государств рассмотреть возможность работы над добровольным докладом об осуществлении МГП на национальном уровне.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения