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Правительство и Банк Монголии предпримут все меры, чтобы не увеличивать инфляцию

CentralAsia (MNG) -  Как сообщил министр финансов Б.Жавхлан, Правительство и Банк Монголии предпримут все возможные меры, чтобы не увеличивать инфляцию.

Министр также сообщил: «На сегодняшний день уровень инфляции в Монголии составляет 9,5%. Основная причина роста инфляции — внешний сектор. Инфляция растет в ведущих экономиках мира и в двух наших соседях. Инфляция выросла в США в 2 раза, в Японии — в 2,5 раза. Многие страны не пытаются снизить инфляцию силой, чтобы не обрушить экономику, которая вот-вот оправится от экономического спада 2020 и 2021 годов».

«Во-первых, мы сделаем наш экономический рост приоритетом. Правительство и центральный банк предпримут все возможные меры для удержания инфляции на низком уровне. Вопросы пограничного карантина, транспортировки и логистики будут решены в кратчайшие сроки. По сравнению с прошлым, мы зарезервировали достаточно товаров. Статистика показывает, что такие продукты, как мука, рис и сахар, имеют запас 1-2 месяца. Но зеленых овощей не хватает из-за короткого периода их резервирования», - отметил он.

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