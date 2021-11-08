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Наранхуу стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде

CentralAsia (MNG) -  7 ноября 2021 года, в Белграде, Сербия, завершился чемпионат мира U23. В столице Сербии собирались сильнейшие молодые борцы современности во всех видах: греко-римской, вольной и женской.

В последний день соревнований Н. Наранхуу завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг среди мужчин.

Он победил Ислама Гисенова из Беларуси со счетом 8: 2 в первом поединке, Маджида Дастана из Ирана 7: 6 во втором поединке и Армана Элояна из Франции со счетом 11: 4 в четвертьфинале. В полуфинале он уступил российскому борцу Артуру Чебодаеву 3: 5.

В борьбе за бронзовую медаль он поднялся на пьедестал почета, обыграв американца Кристофера Кэннона со счетом (10: 0).

Семь монгольских спортсменов соревновались в Белграде и вернутся домой с двумя бронзовыми медалями. Вскоре после старта соревнований Э.Дэлгэрмаа завоевала бронзовую медаль в весовой категории 68 кг среди женщин.

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