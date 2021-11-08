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А.Адъяасурэн выиграла серебряную медаль Большого Шлема в Баку

CentralAsia (MNG) -  Турнир Большого Шлема Баку 2021 (Baku Grand Slam 2021) по дзюдо прошел 5, 6 и 7 ноября 2021 года на татами «Гейдар Алиев арены» в Баку, Азербайджан в рамках «Мировой серии» по дзюдо (World Judo Tour 2021).

Монгольская спортсменка А.Адьяасурен обыграла венгерскую борцу Мерседес Сигетвари в первом поединке и бразильянку Сибиллию Факколи во втором поединке, чтобы побороться за золотую медаль с немецкой спортсменкой.

За золотую медаль Монгольская дзюдистка А.Адъяасурэн уступив немке Рини Лухте и выиграла серебро.

Другой борец О.Цэцэнцэнгэл в весовой категории +100 кг во втором поединке обыграл турецкого спортсмена Семала Эрдогана среди мужчин. В полуфинале он проиграл японскому борцу Тацуре Сайто за серебряную медаль. Однако он победил бразильца Тьяго Палмини за бронзовую медаль.

Таким образом, монгольская сборная завоевала две серебряных, три бронзовых медали, два призовых места. В командном зачете первое место заняла Япония, за ней следуют Россия, Германия и Азербайджан. Монголия заняла 8-е место.

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