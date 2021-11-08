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Шавкат Мирзиёев посетит Южную Корею в декабре

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев посетит Южную Корею в декабре текущего года. Об этом говорится в поздравительном письме президента Кореи Мун Чжэ Ина Шавкату Мирзиёеву.

«Позвольте от всей души поздравить Вас по случаю Вашего успешного переизбрания на пост Президента при активной поддержке народа Республики Узбекистан. Я уверен, что Узбекистан продолжит свой путь развития под Вашим выдающимся руководством....Я с нетерпением ожидаю встречи с Вами и Вашей супругой в Корее в декабре текущего года», - отмечается в тексте поздравления.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Южная Корея в ближайшее время планируют подписать Соглашение о свободной торговле. Кроме того, корейская сторона планирует частично открыть границы для мигрантов из Узбекистана.

Предыдущий визит Мирзиеева в Республику Корея был в 2017 году. По итогам визита президентами двух стран было принято Совместное заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства, а также подписан пакета межправительственных и межведомственных документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

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